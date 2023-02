x x

SARONNO – “Sono iniziati oggi gli abbattimenti delle robinie in via Frua, azione che ha destato la preoccupazione dei cittadini che hanno a cuore il patrimonio arboreo cittadino. L’Amministrazione comunale ricorda che si tratta di piante in gran parte malate, che in passato, con la caduta di rami, hanno provocato danni fortunatamente limitati ad auto e non anche a persone o animali”.

Inizia così la nota dell'Amministrazione comunale in merito all'intervento di oggi in via Frua.

“Non appena gli interventi in corso saranno terminati, si procederà alla piantumazione in via Frua di liriodendri, che vanno ad aggiungersi alle oltre 100 nuove piantumazioni già effettuate in città per sostituire alberi purtroppo morti o malati. Entro poche settimane le piante messe a dimora sul territorio saranno 140, così come previsto dal piano del verde approvato dalla Giunta Airoldi che ha disposto anche la sistemazione delle fioriere in piazza Libertà, corso Italia ed aree limitrofe, oltre che degli ibiscus sempre in corso Italia”.

