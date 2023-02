x x

SARONNO – CISLAGO – La notizia è stata lanciata oggi, giovedì 16 febbraio, intorno alle 18 dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen” l’imprenditore 60enne consulente orafo di origini cislaghesi e nato a Saronno al momento del terremoto stava lavorando in Turchia, a Kahramanmaras, la città capoluogo di provincia che è stata individuata come epicentro del sisma.

“Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari” ha concluso il ministro. Un abbraccio virtuale esteso a tutti i familiari sia quelli residenti in Veneto, dove viveva con la moglie, sia quelli a Cislago parenti con cui aveva sempre mantenuto i contatti.

I messaggi di cordoglio arrivano anche dal mondo politico come riporta il Gazzettino le condoglianze sono arrivate anche da Luca Zaia governatore del Veneto e dai primi cittadini della città metropolitana di Venezia.

Il sindaco di Cislago Stefano Calegari ha portate lo condoglianze della comunità cislaghese ai familiari.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione