SARONNO – “Mercoledì si è tenuto l’incontro in Prefettura con all’ordine del giorno il tentativo obbligatorio di conciliazione rispetto al percorso intrapreso per fare rispettare gli impegni assunti dell’Amministrazione comunale e dell’Istituzione in data 4 luglio 2022, in merito al percorso di concorsi pubblici per l’ assunzione a tempo indeterminato del personale”.

Inizia così la nota sindacale che aggiorna sulla situazione occupazionale dell’istituzione Zerbi.

“Dopo una breve discussione a fronte della dichiarazione che il sindaco ha chiesto ad un dirigente del comune la disponibilità a farsi carico della direzione amministrativa e dei poteri di datore di lavoro ed è in attesa in un paio di giorni della disponibilità, la parte sindacale in accoglimento della proposta del capo di gabinetto della Prefettura di dare alcuni giorni di tempo all’Amministrazione per insediare il direttore ammimistrativo, ha condiviso di attendere entro 15 giorni la convocazione da parte dell’istituzione di un tavolo negoziale aziendale”.

Chiara l’analisi: “È evidente che, laddove il tempo concesso non produca effetti sulla richiesta di Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl e della Rsu, condivisa e sostenuta dalla maggioranza assoluta delle lavoratrici e che non si avviino al più presto le procedure concorsuali, si riterrà, trascorsi 15 giorni, il mancato accordo e la vertenza entrerà nella fase più conflittuale. Rimane inteso che, laddove unitariamente si ravvisi la necessità di confrontarsi con le lavoratrici verrà convocata una assemblea del personale per decidere insieme i percorsi. Ovviamente le assemblee verranno convocate nel rispetto delle norme previste che, per quanto riguarda i sistemi scolastici prevedono le assemblee nelle prime ore o nelle ultime ore dell’apertura delle scuole”.

