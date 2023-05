x x

CARONNO PERTUSELLA – Non solo l’entusiasmo e la soddisfazione per la bella iniziativa organizzata dal proprio comune con la collaborazione di cinema e scuola media ma una riflessione sulla necessità che l’impegno per i temi e le sfide ambientali non restino solo sulla carta ma diventino parte della quotidianeità di tutti anche per evitare il dolore e lo sgomento creato tra vere calamità come quella che in questi giorni ha colpito l’Emilia Romagna.

E’ stato il sindaco Marco Giudici a portare sul palco della serata di Gala dell’Oltre film Festival junior (andato in scena ieri sera al palazzetto dello Sport con una grande partecipazione) il ricordo e la vicinanza alla popolazione colpita dall’alluvione che ancora flagella famiglie, comunità e territori in Emilia Romagna. Il primo cittadino ha chiesto un minuto di silenzio a tutto il palazzetto per ricordare le vittime della furia dell’acqua. Un pensiero all’emergenza in corso è arrivato anche dall’assessore all’Ambiente Daniele Rosara.

QUI L’ARTICOLO SULLA SERATA

