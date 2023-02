x x

SARONNO – “Sarà rimpatriata appena possibile” la salma dell’imprenditore Angelo Zen, nativo di Saronno, ritrovato fra le macerie del terremoto in Turchia. Ad annunciare che presto il feretro con il 60enne sarà portato in Italia è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aveva anche dato notizia l’altro giorno del ritrovamento del disperso, purtrpppo deceduto nel terremoto. Per cercarlo era stata inviata dall’Italia una unità cinofila specializzata e le ricerche hanno presto consentito di individuare e poi anche di recuperare la salma.

L’imprenditore, attivo nel settore della oreficeria, era nato a Saronno sessant’anni fa, ha parenti a Cislago e viveva con la famiglia in Veneto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: Angelo Zen)

18022023