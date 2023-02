Calcio 1′ cat. B, derby Ceriano-United: Troiano suona la nona sinfonia

x x

CERIANO LAGHETTO- Nella 20′ giornata del Campionato di Prima Categoria, nel Girone B, il Ceriano Laghetto ospita sul proprio campo l’S.C. United, in un match dalle mille difficoltà, ma vinto per 1 a 0 dai padroni di casa.



La partita è molto tesa, dove le due squadre passano molti minuti a studiarsi per cercare il varco per arrivare alla conclusione. Il Ceriano Laghetto domina la partita, ma non riesce a trovare la via del goal. Anche l’S.C. United si fa vedere dalle parti di Arrivabeni, al 30′ con la traversa colpita da Livelli. La rete della vittoria arriva nell’ultimo minuto della gara con Marone che conclude, Mauri ci arriva e compie una gran parata, ma Troiano arriva prima di tutti e realizza il tap-in vincente.



Con questa vittoria importantissima il Ceriano continua la sua cavalcata verso la promozione e mantiene la distanza sull’Ardita Cittadella a -5. L’S.C. United, invece, rimane a 29 punti in 8′ posizione.



Ceriano Laghetto-S.C. United 1-0

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Dambra, Degiorgi, Corti, De Boni, Menegon, Campo, Maringoni, Marone, Ippolito, Cossa. A disp: Bianchi, Buraschi, D’Errico, Pascale, Giacumbo, Troiano.

ALL: Motta.

S.C. UNITED: Mauri, Prota, Chyupak, Bernello, Ciola, Muciaccia, Livelli, Serpieri, Iaovelli, Lopez, Ballabio. A disp: Malatesta, Ferioli, Beretta, Gagliano, Gallan, Galli, Leoncini, Gallan.

ALL: Villa.