CISLAGO- Nella 20′ giornata del Campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum 2016 ospita in casa l’Antoniana, in uno scontro diretto per la rincorsa alla vetta della classifica, terminato per 2 a 1 in favore della squadra di casa.



Nella prima frazione di gioco è l’Antoniana a partire meglio, infatti al 12′ sfiorano il vantaggio con il contropiede guidato da D’Ascanio che viene neutralizzato da D’Auria che tocca quel poco che basta per far concludere il pallone sul fondo. La squadra di Mister Giussani, però, reagisce e al 27′ passa avanti con il filtrante che manda in porta Marazzi che incrocia col mancino e, sulla ribattuta di Pansera, anticipa tutti Lobianco che realizza la rete dell’1 a 0. Al 39′, però, gli ospiti riportano il match in parità con D’Ascanio che raccoglie al meglio il cross di Marcolini e la mette dove D’Auria non può arrivare.

Nel secondo tempo il Cistellum parte alla perfezione: 2′ e trova il nuovo vantaggio dopo la triangolazione tra Fusetti e Hati, con quest’ultimo che serve un liberissimo Lobianco che fa doppietta. L’Antoniana cerca di trovare la rete del pareggio, ma la difesa della squadra di casa regge e portano a casa i 3 punti.



Con questa vittoria il Cistellum 2016 si porta a -1 dalla vetta, anche grazie all’inciampo della capolista, il Gorla Minore che perde contro la Lainatese; l’Antoniana, invece, rimane ferma a 43 punti in 5′ posizione.



Cistellum 2016-Antoniana 2-1

CISTELLUM 2016: D’Auria, Hati, Bonfrate, Moiana, Simone, Fusetti, Cozzi, Costanzo, Lobianco, Rimoldi, Marazzi. A disp: Naccari, Sassi, Ciccone, Montan, Piccolo, Pusceddu, Colombo, Morosi, Puggioni.

ALL: Giussani.

ANTONIANA: Pansera, Banfi, Blliku, Laita, Villacis, Moneta, Bortignon, Gianforti, Migliore, D’Ascanio, Marcolini. A disp: Bottacin, Risi, Galli, Sangiorgi, Davi, De Luca, Stabile, Appiani.

ALL: Senziani.