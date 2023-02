x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di [email protected] sulla scomparsa di Angelo Proserpio fondatore della lista civica.

Dopo una lunga e sofferta malattia che ha combattuto tenacemente, Angelo Proserpio ci ha lasciati. Angelo è stata una persona generosa, impegnata, attenta agli altri, colta. Un innovatore e anticipatore del futuro, basato contemporaneamente su solide radici giuridiche e storiche, ed anche una persona semplice, schietta, uno di noi.

Lo vogliamo naturalmente ricordare soprattutto come fondatore nel 2008 di [email protected], la lista civica che aveva fortemente voluto, per dare un nuovo contributo alla vita della città, raccogliendo la volontà di chi voleva impegnarsi attivamente nella politica cittadina al di fuori dei tradizionali schemi di partito.

La sua visione, la sua determinazione, la sua “forza gentile” hanno contribuito a cambiare di molto la sensibilità della nostra Saronno su alcuni temi che, per lui e per noi, sono fondamentali: l’attenzione al territorio, l’importanza dello sviluppo urbanistico, la tutela ambientale come valore, le nuove forme di mobilità, la necessità di avere spazi che diventassero un valore sociale e culturale.

Ci sono molti ambiti tangibili che Angelo Proserpio lascia a questa città, dal teatro Giuditta Pasta al parco De Rocchi, per i quali si è speso, fino a tutta una serie infinita d’iniziative ed impegno verso la collettività che sarebbe impossibile elencare tutte.

Si dice spesso che ci ha lasciato uno dei migliori, ma per Angelo è veramente così. Una grande perdita difficile da colmare.

Fino all’ultimo è stato un attore protagonista della vita pubblica saronnese, dedicando le sue energie alla realizzazione di sogni importanti per tutti, seguendo con attenzione e affetto anche l’attività di [email protected] e ricordandoci che un mondo migliore è sempre possibile. Ad Angela, Anna, Maria, Cristina, Massimiliano e a tutti i familiari va il nostro più caro abbraccio.

Noi di [email protected] faremo del nostro meglio per continuare a portare avanti i valori che hanno contraddistinto tutta la sua vita, che sono valori importanti anche per la nostra comunità.