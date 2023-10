SARONNO – Si terrà il prossimo 21 ottobre in Villa Gianetti la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze cittadine che vedrà premiati: Isidoro Busnelli volto noto dell’Amor Sportiva, Chiara Zaffaroni campionessa di apnea, Agesci associazione scout cittadina, Caritas Saronno. Conclude la cinquina la Ciocchina alla memoria di Angelo Proserpio. La presentazione dei benemeriti si è tenuta stamattina alle 11 in Municipio.

LOCATION

La cerimonia di terrà sabato prossimo 21 ottobre alla vigilia della festa del Trasporto, ma la location non sarà la tradizionale Sala Vanelli. “lo spazio è ancora inagibile per effetto dei danni del maltempo – ha spiegato il sindaco in apertura – e quindi la cerimonia si terrà quindi in Villa Gianetti”.

I PREMIATI

A presentare i benemeriti è stato il sindaco Augusto Airoldi accompagnato dall’assessore alla Cultura Laura Succi.

ISIDORO BUSNELLI (Amor Sportiva)

“E’ un saronnese avanti negli anni, ma attivissimo nello sport cittadino e nell’Amor Sportiva. Ha dedicato la sua vita allo sport. E’ stato dirigente e soprattutto è un simbolo dell’Amor. Lui si fa carico di tante attività di volontariato”.

“Ieri quando l’ho chiamato per dirgli del premio – ha spiegato Succi – stava segnando le linee del campo. Con questa Ciocchina premiamo la persona e la presenza sportivo-sociale a Saronno”

ANGELO PROSERPIO (alla memoria)

“Non poteva non essere tra i benemeriti – ha esordito Airoldi – abbiamo appena dedicato un memorial ben riuscito a teatro. Raccontare quello che che ha fatto è difficile, si può dimenticare sempre qualcosa. Ha lasciato un segno positivo indelebile come presidente ordine avvocati Busto e Lombardia e in città è stato uno degli ispiratori del teatro e del parco De Rocchi. E’ stata una persona positiva con una visione tesa al domani; in questo ricordiamo il suo impegno per l’ex Isotta Fraschini”.

AGESCI

“A Saronno la presenza degli scout è molto positiva per giovani e le famiglie – ha motivato Airoldi – insegnano valori di socialità e relazionalità positiva”. E Succi ha concluso: “E’ importante sottolineare il valore positivo degli scout sul fronte educativo, ma anche il grande impatto che hanno sulla città, visto che tante persone attive nella comunità hanno un passato in questo gruppo”.

CARITAS

“A Saronno è attiva dal 1985 e dal 1990, ha anche uno sportello di ascolto per gli immigrati. Ci piaceva sottolineare – ha rimarcato il sindaco – la caratteristica dell’ascolto, accoglienza e aiuto di questa realtà, che si occupa di chi ha bisogno di un primo sostegno. E’ una realtà che risponde più velocemente dei servizi sociali con cui lavora per le parti più istituzionali. Non aiuta solo gli extracomunitari, ma anche tanti saronnesi”.

“Hanno un’immediatezza che l’amministrazione non ha. In Caritas c’è sempre qualcuno che ascolta e si prende carico dei bisogni di chi vive un momento difficile” ha concluso Succi.

“Dal 2002 il centro ascolto ha assistito 2700 italiani e 2000 immigrati” ha rimarcato Airoldi.

CHIARA ZAFFARONI

“E’ una giovane donna che si è distinta nel campo dello sport dell’apnea. E’ una vera campionessa che ha ottenuto ottimi risultati, vittorie e record che portano lustro a Saronno in tutto il mondo. Proprio come recitano le tavole della Ciocchina. La dedizione di Chiara incarna davvero lo spirito della benemerenza”.

LA SCELTA

“La scelta dei benemeriti è stata effettuata dalla Giunta partendo dalle candidature arrivate dai cittadini. Abbiamo tenuto in considerazioni anche il periodo che stiamo vivendo le particolari situazioni e necessità che sta vivendo la nostra città”.

