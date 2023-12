Cronaca

MOZZATE – I carabinieri della stazione di Mozzate, nell’ambito dei servizi antidroga che proseguono con in tutto il territorio di competenza nelle aree boschive ed in quelle urbane, con il supporto dello Squadrone carabinieri Cacciatori “Sicilia”, hanno portato nella giornata di ieri alla bonifica di una decina di ettari di bosco ed allo smantellamento di un bivacco dei pusher, in un’area compresa fra la periferia di Mozzate nei dintorni di via dei Prati Vigani e dove passa l’Autostrada Pedemontana.

Proseguono dunque gli sforzi dei tutori dell’ordine per contrastare la presenza degli spacciatori nei boschi del comprensorio, anche fra le aree del Parco Pineta e del Parco Lura che sono le zone naturalistiche protette che si sviluppano fra Varesotto e Comasco.

(foto: un bivacco dello spaccio smantellato dai carabinieri nei boschi della zona)

