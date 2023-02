x x

SARONNO – Malgrado da tempo lottasse contro la malattia che l’aveva colpito la notizia della scomparsa di Angelo Proserpio 76enne attivissimo nella società civile e nella vita politica e amministrativa di Saronno ha lasciato senza parole chi lo conosceva.

Ecco i primi di cordoglio arrivati

Alessandro Galli, storico esponente di [email protected] e collaboratore progetto ex Isotta Fraschini

Ciascuno, nella propria vita, ha delle “sliding doors” personali. Momenti chiave in base ai quali determini un prima e un dopo. Nel mio caso, uno di questi momenti è stato quando ho incontrato Angelo – il mio amico Angelo – che stanotte ci ha lasciato, anche se sappiamo che non ci lascerà mai per davvero, per quanto ha inciso su tante vite. Compresa, appunto, la mia.

Si dicono spesso banalità quando qualcuno se ne va, ma nel caso di Angelo è tutto vero: è stato una guida e una fortuna, ha saputo dare un senso alla mia sgangherata voglia di fare, mi ha responsabilizzato, mi ha dato fiducia senza aver paura che sbagliassi, e anche quando è successo – perché è successo – è rimasto sempre lì ad accompagnarmi per un altro pezzo di strada. Gli devo molto, veramente molto, e quello che capisco oggi, della città che mi circonda – ma anche oltre – è in larghissima parte merito suo.

Angelo era un “sognatore seriale” e in questo senz’altro ci assomigliavamo, seppure con un substrato culturale nemmeno paragonabile. Ogni volta che c’era una questione, lui ti alzava l’asticella, ti portava verso una visione del futuro inarrivabile. In uno degli incontri pubblici che abbiamo organizzato insieme, lo scorso anno, ha iniziato a parlare del legame che abbiamo con la Terra e lì il tempo si è fermato, perché certe cose non solo bisogna pensarle, ma poi bisogna anche saperle trasmettere, e Angelo questa cosa l’ha sempre saputa fare benissimo, portandoci tutti un po’ più su.

C’è tutta una parte oggi profondissima della mia vita che non sarebbe mai esistita, senza Angelo, e attraverso di lui si sono cementati rapporti, amicizie, impegni che hanno un valore inestimabile e sono destinati a durare per sempre. “Sliding doors”, appunto.

Non riesco a pensare né la mia vita né a questa città senza Angelo, e alla fine non sarà così, perché quello che ci ha dato, il modo in cui ci ha voluto bene, le tracce delle sue azioni e delle sue idee sono sogni invincibili verso quel futuro migliore a cui c’invitava incessantemente a guardare, semi preziosi lanciati nell’aria e destinati a essere portati dal vento. A noi il compito – difficilissimo, impossibile ma necessario – di essere quel vento.

Grazie di tutto, amico mio, e fa buon viaggio.

Augusto Airoldi, sindaco di Saronno

Sono personalmente vicino alla famiglia in questo momento di dolore, con me lo è l’Amministrazione comunale e, ne sono certo, l’intera città che perde una persona che l’ha profondamente amata e sognava con tutti noi per il suo futuro.

Franco Casali, assessore all’Ambiente

Ho conosciuto Angelo Proserpio nell’ormai lontano 2008 in occasione della fondazione della Lista Civica [email protected] che aveva voluto fortemente, e con grande intelligenza e capacità per riportare la politica ai cittadini, dopo il periodo di grande disaffezione seguito a Mani Pulite. Una persona con una forte visione del futuro, con radici ideali su cui costruire una società diversa, e nel contempo concretamente attenta all’ambiente, ai bisogni di tutti, ad una città che fosse costruita a misura d’uomo con il verde, l’ambiente, la mobilità, il sociale, la cultura. Inutile ricordare tutte le numerose iniziative da lui intraprese come cittadino appassionato e gli incarichi ricoperti come uomo di cultura, politico e professionista. In mezzo a tutti questi impegni, c’è sempre stata una grande attenzione alla sua famiglia, agli amici, agli altri. In Angelo, ho trovato sempre una persona disponibile con cui confrontarmi sui temi che gli erano e ci erano cari. Mancherai molto alla tua città e mi mancherai molto, caro Angelo.

Francesco Licata, capogruppo Pd

Ci saluta un uomo dalle qualità e dalla intelligenza rare. Ci rimane la sua testimonianza di impegno e a noi la voglia di continuare con il suo esempio. Ciao Angelo, buon viaggio…

Gianangelo Tosi, avvocato ex assessore

Ho conosciuto Angelo Proserpio per motivi professionali prima di trasferirmi a Saronno 27 anni fa e si è subito instaurata simpatia e stima reciproca, rimasta assolutamente immutata anche quando io mi sono affacciato alla vita politica saronnese su sponda opposta alla sua. Persona colta, pacata, cortese e rispettosa delle altrui opinioni. Un vero dispiacere. Buon viaggio Angelo

Ricordo della Lega Saronno,

L’avvocato Angelo Proserpio aveva idee molto differenti dalle nostre, ma si è sempre dimostrato disponibile al dialogo e rispettoso delle persone che non la pensavano come lui trattandole come avversari e mai come nemici. Riteniamo che sia doveroso riconoscere merito a persone come l’avvocato Proserpio che pur partendo da visioni politiche differenti si sono impegnate a favore dei cittadini per migliorare la città. Siamo molto dispiaciuti per la sua perdita e facciamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia.

Direttivo Anpi Saronno

Angelo Proserpio ci ha lasciati. Una persona di profonda umanità, intelligenza, curiosità e cultura. Ha vissuto per la sua famiglia e per la sua comunità. Giustizia sociale e ambientale sono stati due tra i suoi riferimenti. Ci mancherà un solido appoggio ma ci resterà una forte memoria. Ciao Angelo.

