MOZZATE – I carabinieri della stazione di Mozzate, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per minaccia, percosse e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere un 42enne straniero, con precedenti. Tutto è iniziato qualche giorno fa intorno alle 20 allo scalo ferroviario cittadino dove il 42enne è stato protagonista di una lite con un 18enne, anche lui straniero. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine l’avrebbe minacciato con una pistola ad aria compressa alterata con rimozione del prescritto tappo rosso. L’intervento dei militari di Mozzate, di Fino Mornasco e dell’Aliquota Radiomobile ha permesso di fermare l’uomo ma anche di sequestrare l’arma usata per le minacce.

