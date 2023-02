x x

UBOLDO – Anche Uboldo si unisce ai festeggiamenti del Carnevale il prossimo sabato 25 febbraio. L’evento, con il patrocinio del Comune di Uboldo, è realizzato in collaborazione con l’associazione sportiva Rugbio, Officine Musicali, Pro Loco e il corpo musicale Santa Cecilia.

L’appuntamento è fissato alle 14 con ritrovo nel parcheggio di fronte alla Talent House Giancarlo Raddrizzani, di via per Origgio: tutti in maschera, poi, bimbi e adulti inizieranno a sfilare per la città alle 14.15, accompagnati dal corpo musicale Santa Cecilia di Uboldo e dai pupazzi Mondo e Drago, frutto dei laboratori del progetto Riesco. Il percorso si snoderà su via per Origgio e via Manzoni, con il punto di arrivo al centro sportivo. Qui, alle 15, si terrà il minispettacolo interattivo della compagnia del “teatro del Corvo”, dal titolo “Il gatto grande e grosso”.

A seguire, si terrà lo spettacolo di magia con i personaggi di Harry Potter, il famoso maghetto creato dalla penna di J.K. Rowling e portato in scena dal Magico Leo.

