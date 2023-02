x x

CISLAGO – Nessun ferito ma un’appartamento inagibile questo l’epilogo dell’incendio avvenuto questa mattina in via Trento. A dare l’allarme i vicini di casa che hanno visto del fumo uscire da una delle finestre. Sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con la polizia locale che provveduto a chiudere la zona per permettere le operazioni di spegnimento.

I vigili hanno lavorato per oltre un’ora riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero ad altri appartamenti. I primi rilievi hanno comunque confermato i danni alla struttura tanto che l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Al momento dell’incendio erano presenti delle persone nell’appartamento ma sono riuscite ad uscire tutte illese.

L’ipotesi al momento più accreditata, ma gli accertamenti dei vigili del fuoco lo stabiliranno con precisione, è che all’origine dell’incendio ci sia un cortocircuito.