x x

CISLAGO – Si chiama “Nuovamente utili” il nuovo progetto solidale della parrocchia di Cislago a favore delle famiglie in difficoltà. Si tratta di una raccolta di beni di uso quotidiano e comune, di cui i proprietari non fanno più uso ma che si presentano ancora in buone condizioni. Si tratta, dunque, non solo di un progetto solidale, ma anche sostenibile. Questi oggetti potranno godere di una seconda vita e aiutare chiunque ne avesse bisogno.

In particolare, la parrocchia parla di mobili, coperte, libri, giocattoli, elettrodomestici e accessori per bambini, come carrozzine, box per l’infanzia, passeggini, o culle. Chiunque sia interessato a sottoporre la propria donazione, può contattare il numero 3407514686.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

24022023