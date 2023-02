x x

UBOLDO – Appuntamento d’eccezione sabato 25 febbraio alle 21 al cinema-teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo quando sul palcoscenico salirà la Compagnia della torre.



La musica di Elton John sarà la protagonista della serata, accompagnata da un sofisticato impianto scenico, per un concerto in grado di trasmettere sensazioni tali che la suggestione prenda il sopravvento. Elton John è uno dei maggiori artisti del pop contemporaneo; con la sua intensa attività musicale ha infatti contribuito notevolmente alla diffusione del piano rock e negli anni settanta è stato tra i principali esponenti del movimento. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi ed è l’artista solista britannico più affermato di tutti i tempi, figurando pertanto tra i primi cinque artisti mondiali con le maggiori vendite. Inoltre, insieme all’autore Bernie Taupin, forma una delle coppie di compositori più famose e prolifiche della musica contemporanea, attiva pressoché ininterrottamente dal 1967.



Nel 1994 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 1998 è stato fatto cavaliere (knight bachelor) dalla regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese e alla beneficenza (la sua Elton John Aids foundation costituisce una delle principali organizzazioni non profit esistenti al mondo). Nel 2004 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 49º posto nella sua lista dei 100

migliori artisti musicali. Elton John detiene il record per il singolo più venduto della storia: Candle in the wind 1997/something about the way you look tonight vendette infatti oltre 40 milioni di copie, e tutti gli incassi furono devoluti al Diana, princess of Wales memorial fund.

