SARONNO – L’intensa nevicata che sta caratterizzando il mezzogiorno a Saronno pone dubbi sulla regolare disputa degli incontro pomeridiani del calcio locale: il programma comunque non cambia, saranno gli arbitri sui vari campi a decidere se le gare, previste tutte con inizio alle 14.30, si disputeranno oppure no.

La situazione meteo

Secondo il servizio meteo di Regione Lombardia, per la giornata di oggi 26 febbraio si attendono venti moderati o forti da est/nord-est. Nello specifico: in pianura si prevedono velocità medie orarie tra 20 e 40 chilometri orari. Si attendono precipitazioni deboli sparse già dalle prime ore, in esaurimento, da est verso ovest, a partire dal tardo pomeriggio. Saranno maggiormente interessati dalle precipitazioni i settori di pianura, Appennino e fascia prealpina.

Il programma sportivo

26022023