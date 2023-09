SARONNO – Ieri seconda giornata dei campionati di calcio locali. In Eccellenza sconfitta 5-2 del Fbc Saronno in trasferta contro la Solbiatrese, vittoria esterna della Caronnese per 4-1 a Meda mentre l’Ardor Lazzate ha pareggiato in casa 1-1 con la Sestese.

In Promozione batosta per l’Asd Ceriano travolto 3-0 in trasferta dagli Amici dello sport, per l’Aurora Cmc Uboldese pari interno 1-1 con la matricola Pro Azzurra Salus Turate Mozzate mentre l’Esperia Lomazzo è naufragata a Ispra perdendo 4-0. Universal Solaro vincente 2-0 sulla Lentatese.

In Prima categoria si segnala la vittoria interna 5-1 del Sc United sul Parabiago; il Rovellasca 1910 ha vinto 2-1 in trasferta contro il Besana.

In Seconda categoria successo 2-1 della Gerenzanese a Novedrate, 5.5 fra Cesano Maderno ed Amor sportiva, mentre il Dal Pozzo è stato travolto dal Cistellum: 5-1. Per la Cogliatese sconfitta 2-0 ad Arosio. Mentre la Pro Juventute ha vinto 2-0 sul campo della Ardor.

In Terza categoria, Misinto batte Grandate 2-0, Arnate-Rovellese 2-2 e sconfitta esterna dell’Airoldi Origgio 4-2 contro la Cedratese.

(foto Letizia Elli: capitan Giovanni Bello del Fbc Saronno in azione di gioco)

18092023