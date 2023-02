x x

SOLARO È in corso in questi giorni il posizionamento della nuova area giochi inclusiva del Parco Vita. Finanziata attraverso un bando di Regione Lombadia per 30 dei 35mila euro di spesa complessiva, la struttura terrà conto delle disabilità motorie, visive, auditive, intellettive e delle esigenze collegate all’autismo e sarà posizionata nelle vicinanze del chiosco bar, del campo da beach volley e degli altri giochi per bambini, affinché possa essere fruita regolarmente da chiunque. Poco oltre il campo da pallavolo in sabbia sono state anche posizionate nuove porte da calcio per favorire il gioco e l’attività motoria anche dei ragazzi. Con la realizzazione della nuova area gioco l’Amministrazione Comunale intende agevolare una maggior interazione tra le parti sociali, soprattutto tra pari età, implementando l’offerta educativa per i bambini portatori di disabilità ed affiancando le famiglie fornendo loro delle valide alternative per il tempo libero e lo svago. La struttura prevede la disposizione di adeguato pavimento antitrauma ed al suo interno ospiterà anche pannelli sensoriali multifunzione.

Serena Nasta, consigliera comunale con delega alle Politiche dell’Infanzia spiega: “La scelta è ricaduta sul Parco Vita per varie motivazioni che comprendono la posizione, la vicinanza alle scuole, l’accessibilità e la vicinanza ai parcheggi ed una frequentazione diffusa ed aperta a tutta la cittadinanza. Nella Solaro che vogliamo per il nostro futuro e per quello dei nostri bambini, pensiamo che debba esserci sempre più spazio e attenzione alle disabilità ed alle difficoltà. Questo gioco è un primo passo verso una inclusività sempre più diffusa”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione