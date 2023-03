x x

SARONNO – Domenica al centro sportivo “Matteotti” di via Sampietro la Fbc Saronno Eleven cup, promossa dal locale Football club. Si gioca undici contro undici per la categoria Esordienti 2010.

Definito il programma. Alle 14.30 Fbc Saronno-Varedo, alle 15 Schiaffino-Folgore Caratese, alle 15.30 Folgore Caratese-Fbc Saronno, alle 16 Varedo-Schiaffino, alle 16.30 Folgore Caratese-Varedo ed alle 17 Fbc Saronno-Schiaffino. Si disputa un solo tempo a partita, per la durata di 25 minuti. Per i giovani saronnesi e degli altri club coinvolti in questa manifestazione una occasione per mettersi luce, ma anche e sopratutto di divertirsi praticando lo sport preferito.

(foto Andrea Elli/Fbc Saronno: una azione di gioco per una formazione giovanile saronnese)

