Controlli nelle stazioni delle Groane e in Brianza: identificate quasi 500 persone

CESANO MADERNO – Nuova serie di controlli nelle stazioni ferroviaria della vicina Brianza, quelle della linea Saronno-Seregno e non solo: in tutto le forze dell’ordine hanno identificato ben 464 persone, circa un quarto minorenni. I controlli hanno negli ultimi giorni riguardato gli scali ferroviari di Cesano Maderno, Seregno ma anche Seveso e Monza, e soprattutto in orario pomeridiani.

Sono state schierate le pattuglie della polizia ferroviaria, polizia di Stato, polizie locali. Fra gli individui identificati, si è scoperto che in 66 avevano già avuto guai con la legge, in particolare per spaccio di droga e reati contro il patrimonio.

(foto archivio: una pattuglia pedonale della polizia ferroviaria in servizio in una stazione della zona)

02032023