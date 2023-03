x x

COGLIATE – Grande appuntamento di cinofilia da soccorso nel week end appena concluso a Cogliate, dove il centro di formazione cinotecnica Lupo Maestro, ha organizzato tre giorni di prove internazionali per cani da soccorso ed esami operativi per cani da ricerca persone disperse in superficie e macerie Enci(ente nazionale per la cinofilia italiana).

Più di 40 i partecipanti provenienti da molte parti d’Italia, dal trentino alto adige alla toscana. Accuratamente giudicati dagli esperti giudici Enci Agatino Corvaia ed Erika Bonzanni si sono alternati in prove di ricerca, obbedienza e destrezza.

Le prove valutate in pista e superficie si sono svolte all’interno del Parco delle Groane nel comune di Cogliate, dove si sono svolte anche le prove di obbedienza al centro sportivo comunale.

Le prove di ricerca in macerie si sono svolte sul campo macerie di Nerviano.

Molta soddisfazione da parte di participanti e organizzatori, che annunciano, che le prove per cani da soccorso diventeranno un evento ricorrente e ripetuto nel corso dell’anno,

anche in vista dell’ultimazione del nuovo campo di addestramento in via Robolotti.

Grande Prova da parte dei cinofili da soccorso del nucleo cinofilo da soccorso Lupo Maestro Ana Varese, che ha chiuso la tre giorni con 5 nuovi cani operativi su 5 che presentava all’esame per la ricerca di

persone disperse in superficie.

Le classifiche hanno visto anche diversi cani ottenere il punteggio di qualifica per il campionato del mondo IRO di specialità che si terrà in Austria a Settembre.

Ringraziamenti al comune di Cogliate e alla Cogliatese per la collaborazione e alla disponibilitá al farci usare il centro sportivo comunale per le prove di obbedienza.

E al sindaco Andrea Basilico presente sabato mattina al centro sportivo per assistere alle prove di obbedienza.

