ROVELLO PORRO – “Quel passaggio pedonale è pericolosissimo”: la segnalazione viene dai social dopo il grave incidente avvenuto ieri mattina, quando un pensionato che era a piedi è stato investito da un’auto, in via Dante, nel passaggio pedonale con il quale si “attraversa” l’area del sottopasso. “Andrebbe spostato di qualche metro!” chiede qualcuno, e c’è chi fa notare che la visibilità per gli automobilisti è troppo limitata, soprattutto quando si viaggia con i fari accesi e le auto che giungono in senso contrario finiscono per abbagliare i conducenti.

(foto archivio: l’incidente si è verificato “sbucando” dal sottopasso che consente di superare la linea della ferrovia fra Saronno e Como)

02032023