x x

TRADATE – Nella 22′ giornata di Prima categoria, il girone A ha proposto questo pomeriggio il pari 1-1 in trasferta del Fc Tradate contro l’Arsaghese; vittoria 1-0 in casa della Pro Azzurra Mozzate contro il Gallarate, a decidere l’esito di questa sfida al vertice è stato il gol di Mireku; sconfitta interna per la Salus Turate, 3-1 contro l’Olimpia. La Sommese ha battuto 4-1 in casa il Lonate Ceppino.

In classifica guida il Gallarate con 49 punti avvicinato però ora dalla Pro Azzurra che ne ha 48; dietro il vuoto. A metà classifica Lonate Ceppino con 31 punti e Tradate con 26. Ultima la Salus con 8 punti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

05032023