SOLBIATE OLONA- Nella 22′ giornata del Campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum 2016 è ospite sul campo della Solbiatese in un match complicato, ma vinto proprio dalla squadra di Mister Giussani per 0 a 1.



Nella prima frazione di gioco è il Cistellum a dominare il gioco in lungo e in largo, non concedendo nemmeno un’occasione pericolosa alla Solbiatese, che non ha mai impensierito D’Auria. Il Cistellum passa in vantaggio con il colpo di testa di Simone che stacca più alto di tutti e la mette dove Perin non può arrivare.

Nel secondo tempo la squadra di Mister Giussani si mette i bastoni fra le ruote da sola, a causa dell’espulsione di Moiana che commette un errore difensivo e finisce la partita prima dei 90′ lasciando la propria squadra in inferiorità numerica. Nonostante l’espulsione il Cistellum non subisce numerose occasioni da parte della Solbiatese, che arriva qualche volta al tiro, ma non riesce a finalizzare. La squadra ospite, in contropiede più volte arriva vicina al raddoppio, prima con Costanzo e poi con Colombo, ma sbagliano sul più bello.



Con questa vittoria il Cistellum mantiene la scia delle squadre che si stanno giocando un posto ai playoff, rimanendo al 5′ posto. La Solbiatese, invece, rimane ferma a 28 punti in 9′ posizione.



SOLBIATESE: Perin, Bernasconi, Caldera (33′ s.t. Castiglia), Possoni, Daggiano, Pedotti, Milani, Santaniello, Cosentino (33′ s.t. Guidali), Agnelli, Vinotti. A disp: Banda, Bertoldi, Carnevali, Nigro, Salmoiraghi.

ALL. Colombo.

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Bonfrate, Moiana, Simone, Fusetti (45′ s.t. Pusceddu), Cozzi, Costanzo (38′ s.t. Massaro), Lobianco (26′ s.t. Colombo), Ciccone (26′ s.t. Hati), Marazzi (14′ s.t. Morosi). A disp: Naccari, Sassi, Iovine, Piccolo.

ALL: Giussani.