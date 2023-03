x x

SARONNO / CESATE / COGLIATE – Rete Rosa celebra il prossimo 8 marzo con iniziative in tutto il circondario. La giornata internazionale per i diritti delle donne sarà ricordata con diversi eventi: spettacoli e aperitivi per riflettere insieme della condizione femminile e della disparità di genere.

A Cesate, mercoledì 8 marzo alle 21, nella biblioteca civica di via Piave 5, si terrà lo spettacolo “Donne da ricordare in scena”. Tratto dal libro omonimo di Barbara Avanizini, consiste in undici monologhi messi in scena dalla compagnia teatrale “Alle cinque” con intermezzi musicali al flauto traverso di Nadia Ferranti. Al termine dell’incontro interverrà Anna Clerici, dell’associazione Culturalmente e Musicalmente. Lo spettacolo verrà riproposto anche a Garbagnate Milanese il prossimo sabato 11 marzo alle 15, al centro varietà di via Bolzano 22.

Cogliate, invece, ricorda la giornata con un aperitivo dalle 17 alle 22 in via Dante 12. L’evento dal costo di 5 euro, offre un calice di vino rosato, un aperitivo rosato, un dolcetto sotto il tema “Vogliamo il pane ma anche le rose”. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Rete Rosa.

Anche Saronno presenta due appuntamenti: Profeti, il film di Alessio Cremonini, verrà proiettato al cinema Silvio Pellico alle 20.45, a cui sarà presente anche il regista; “Cabarazze”, lo spettacolo di cabaret, con la partecipazione di Chibo, Francesca Puglisi, Giorgia Battocchio, Giada Parisi, Rosy Cannas, Silvia Pelucchi e Sonja Collini, sarà in scena al cinema teatro Prealpi mercoledì 8 marzo alle 21.

