x x

SARONNO – Le segnalazioni sono frequenti così come la richiesta dei frequentatori di realizzare interventi specifici di controllo, monitoraggio e repressione. La presenza di ciclomotori all’interno del parco Lura torna d’attualità grazie alla segnalazione di un ciclista che ha immortalato un mezzo all’interno dell’area verde.

Il regolamento è chiaro “E’ vietato il transito e l’accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento”. Sono esclusi dal divieto”. Un provvedimento che va di pari passo, ad esempio, con una serie di norme per la quiete del parco che vieta “attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l’uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati”.

Tanti però i giovani e più in generale i proprietari di due ruote motorizzate che cedono alla tentazione e attraversano l’area verde in sella al proprio motorino. Un passaggio che in genere provoca rimostranze e segnalazioni da parte ci fa jogging, usa l’area verde per passeggiare con anziani e bambini o con i proprio amici a quattrozampe. Senza dimenticare i ciclisti.

Queste incursioni, in passato, erano state al centro di controlli ad hoc della polizia locale di Saronno che realizzava un monitoraggio su questo fronte soprattutto durante i controlli realizzati con la pattuglia in bicicletta nell’area verde.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione