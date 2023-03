x x

SARONNO – Condanna in Appello a Milano (quattro anni di reclusione) confermata per l’insegnante di danza accusato di violenze a sfondo sessuale nei confronti di una allieva all’epoca minorenne.

La vicenda trattata dal tribunale milanese in questi giorni risale al 2014 quando l’insegnante si era recato in Francia a Cannes per partecipare ad una gara di danza con i suoi due allievi più promettenti, la giovane ed un ragazzo di lei coetaneo. Aveva però prenotato una sola stanza d’albergo e si erano ritrovati a dormire tutti assieme nello stesso letto matrimoniale. Durante la notte, aveva poi raccontato la ragazza una volta tornata a casa, se l’era ritrovato addosso, aveva cercato di baciarla e l’aveva palpata nelle parti intime. E la mattina mentre il ragazzo era sotto la doccia, l’insegnante aveva tolto i calzoni del pigiama alla giovane ed aveva tentato di violentarla, fermandosi dal ritorno dal bagno dell’altro allievo.

Risarcimento di 30 mila euro

L’uomo, un saronnese ai tempi quarantenne e che insegnava in una scuola di danza del Milanese, ha sempre negato ogni addebito. Oltre alla condanna , dovrà versare alla giovane un anticipo di risarcimento di 30 mila euro, il totale dovrà essere stabilito successivamente.

