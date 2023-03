x x

SARONNO – “In consiglio comunale per la smania di dire di essere i migliori si corre il rischio di contraddirsi palesemente. È accaduto nell’ultimo consiglio quando proprio un consigliere di maggioranza dopo aver plaudito per l’arrivo di 2.761.600 euro nelle casse comunali derivanti dalla distribuzione delle riserve di capitale del Luraambiente ha aggiunto che questa somma avrebbe permesso di fare degli interventi su strade, marciapiedi, verde e ben 500.000 euro di opere per il Teatro Pasta.

Peccato che lo stesso consigliere aveva detto più volte con molta enfasi che l’ Amministrazione Airoldi aveva un piano di investimenti per il 2023 di 20 milioni di euro che spaziavamo in tutti i campi. Allora da quanto detto e, soprattutto, da quanto si rileva dai capitoli di spesa se non arrivavano queste entrate dal Lura Ambiente non si sarebbero fatti i lavori?

Contare sui 20 milioni di trasferimenti dai Pnrr, che non rappresentano certo una certezza granitica visto che sono legate a molte variabili, è sicuramente il modo per fare poco o nulla. Infatti sempre in consiglio un assessore ha candidamente affermato che per il verde non essendo arrivati i fondi dal Pnrr hanno dovuto investire con parte della somma trasferita dal LuraAmbiente.

In ogni caso misurerete questa Amministrazione sui “fine cantiere”, perché sinceramente i loro proclami sono molti e roboanti, occorre poi però che siano trasformarti in realtà ovvero opere fatte e finite. Fino ad ora nel bilancio previsionale è prevista una somma “faraonica” per gli incarichi professionali.

Ci auguriamo che non si fermino a questi, ma che i progetti su carta si trasformino in cantieri e poi in opere finite. Bellissima poi la parte di Palazzo Visconti. Già ne avevamo trattato durante il bilancio previsionale. Come al solito la Giunta “à la page” molto fashionable, non poteva non far la ruota stile pavone dicendo che si interverrà sul Palazzo Visconti con il progetto di un anfiteatro mobile. Peccato che un vero intervento sarebbe quello relativo all’immobile e non il riempire il cortile con una struttura mobile per la messa in scena delle pièce super culturali che contraddistinguono sempre la su citata Giunta.

Cavoli, ma la Regione Lombardia ha finanziato cosa? Interventi sulla struttura intesa come immobile Palazzo Visconti o l’anfiteatro modello lego (monto e smonto) nel cortile? Come ho detto durante l’approvazione del previsionale, un vero intervento richiederebbe un investimento di più di 7 milioni di euro quindi dovrebbe essere fatto con un accordo, un piano economico tra pubblico e privato che investe.

Il “lego” è una pezza per far credere stiano intervenendo. Quanto fumo… ma sanno che fa male alla salute? Mi permetto di fare una provocazione: visto che quando presentarono il progetto Isotta Fraschini/Brera in consiglio, l’attuatore sottolineò fortemente il suo interesse di natura prettamente filantropica, proprio sull’onda di questo afflato invece di abbattere un bosco e di costruire palazzoni bordo strada (oltre alla struttura modello capannone x Brera), perché non investire sul Palazzo Visconti portando Brera nel cuore di Saronno?

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione