x x

BRESSO – Netto successo stasera per la Ets Rossella Caronno in casa del Bresso: una vittoria che consente ai caronnesi dell’allenatore Claudio Gervasoni di restare sulla scia delle squadre in vetta alla classifica della serie B maschile della pallavolo.

Bressa-Rossella Caronno si è conclusa 0-3 (17-25/17-25/15-25); è stata – come ricordano i dirigenti caronnesi – “una partita controllata molto bene dai ragazzi di coach Gervasoni che con precisione e concentrazione evitano di fare troppi errori”. Prosegue dunque positiva la stagione della compagine caronnese, che insegue le due formazioni di vertice, Yaka Malnate e Scanzorosciate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto di gruppo per la Ert Rossella Caronno vincente sabato sera a Bresso nel Milanese, alla palestra comunale di via Villoresi)

11032023