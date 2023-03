x x

BRUGHERIO – Missione compiuta per la Pallavolo Saronno questa sera, diciannovesima giornata del campionato di volley maschile di serie B, contro la formazione dei Diavoli. Si è giocato in trasferta al palasport dei brianzoli, a Brughierio ed è finita con un netto 3-0 per Saronno, che dunque non è lasciato distrarre dalla circostanza di affrontare una formazione sulla carta decisamente abbordabile. Ottimo l’avvio saronnese, con gli ospiti ad imporsi 25-14 nel primo set, più equilibrato il secondo finito 25-23 sempre gli ospiti mentre nel terzo l’affermazione del Saronno è stata per 25-20.

Miretti Limbiate invece ha vinto in trasferta contro la Besanese, 3-1 (22-25, 25-27, 27-25, 15-25).

In classifica, Saronno resta quarta, Limbiate tranquilla in una posizione di centro graduatoria.

