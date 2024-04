Sport

SARONNO – Tornando in campo sabato Pallavolo Saronno e Rossella Caronno nel campionato maschile di serie B di volley.

Qui Saronno

Sfida salvezza, gara importante sabato sera al palasport di via Stazione a Cislago contro i padroni di casa del Mozzate, formazione di fondo classifica. Si gioca per la ottava giornata di ritorno, 21′ giornata del campionato. Il tutto con inizio alle 21.

Qui Caronno

Dopo la pausa pasquale Caronno ritorna in campo nel match casalingo contro Ilario Ormezzano, insidiosa formzione biellese. I ragazzi di coach Gervasoni devono dimostrare di aver smaltito uovo e colomba e riprendere il cammino verso i play off. Come di consueto sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming nella diretta commentata da Annalisa e Matteo, dalle 19.45 sul canale Youtube del cub; oltre che – ovviamente – anche dal vivo al palasport di via Uboldo 100 a Caronno Pertusella.

