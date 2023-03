x x

FALOPPIO- Nella 23′ giornata del Campionato di Prima Categoria, nel Girone B, si affrontano in una partita importantissima sia per la testa della classifica, sia per la zona retrocessione la Faloppiese Ronago contro il Ceriano Laghetto. Il match è molto teso, non con grandi occasioni da ambo le parti, anche per il campo da gioco che non favoriva le azioni palla a terra, ma a spuntarla è la squadra di casa, la Faloppiese che vince 1 a 0 contro la capolista.



Nel primo tempo le due squadre si studiano molto, il Ceriano prova a fare la partita, ma fatica a trovare spazi nelle retrovie avversarie, con la difesa della squadra di casa che si stringe molto bene e non si fa imbucare. Quasi nulle le occasioni per passare in vantaggio in questa prima frazione di gioco sia da una parte sia dall’altra.

Nel secondo tempo il Ceriano alza i ritmi e arriva più volte al tiro, ma non centra spesso la porta difesa da Amonini, il quale si fa trovare sempre pronto. Al 75′ passano in vantaggio i padroni di casa, con un goal straordinario di Nigro che si inventa la rete della domenica, sulla quale Arrivabeni non può nulla. La squadra di Mister Motta cerca il pareggio e lo trova, ma viene annullato per un fuorigioco dubbio.



Nonostante la sconfitta il Ceriano Laghetto rimane in testa al Girone B, a causa delle sconfitte delle inseguitrici Ardita Cittadella e Rovellasca, mentre la Faloppiese Ronago sale a 19 punti, rimanendo in zona play-out, ma allontanandosi dalla retrocessione diretta.



Faloppiese Ronago-Ceriano Laghetto 1-0

FALOPPIESE RONAGO: F. Amonini, Sguerri, Gizzi, Bugnoni, Brumana, A. Amonini, Coccioli, Nigro, Manfrin, Guglielmi, Cammarata. A disp: Barone, Valli, Boatto, Martino, Cavazzini, Aliverti, Latorrata.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Buraschi, Pascale, Meroni, De Boni, Menegon, Dambra, Corti, Marone, Troiano, Cossa. A disp: Bianchi, Galliani, D’Errico, Maringoni, Campo, Zaffaroni.



Marcatori: 75′ Nigro (F).