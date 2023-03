Calcio Promozione, Fbc Saronno-Valle Olona, parla Rovellini: “Rosico per il gol nel recupero”

x x

SARONNO – E’ amareggiato Massimo Rovellini, allenatore del Valle Olona dopo la sfida persa 4-3 all’ultimo minuto con il gol di Maugeri. LA sua squadra era andata in vantaggio per tre volte e tre volte è stata recuperata.

Oltre al gol al 51′ è amareggiato anche per due dei gol in particolare: “Un paio di gol ce li siamo fatti da soli”.

Nonostante questo aggiunge: “Abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi sono bravi”.

Su ilSaronno disponibile anche la diretta e l’intervista all’allenatore del Saronno, Danilo Tricarico.

Il tabellino

Fbc Saronno-Valle Olona 4-3

FBC SARONNO (4-1-3-2): Bardaro; Rudi (44’ st Maugeri), Bello, Torriani, Vanzulli (32’ st De Marco); Scampini (1’ pt Confalonieri); Gheller, Malaspina, Sasso (19’ st Bredice); Drago, Brighenti. A disposizione Rivaldo, Zanotti, Stucchi, Pozzi, Passalacqua. All. Tricarico.

VALLE OLONA (4-3-1-2): Croce; Balconi, Clerici A. (41’ st Vecchio), Oliva, Sassi (10’ st Compagnone); Cannizzaro (44’ st Clerici G.), Moroni, Molinari (22’ st Bogni); Zarini; Zani, Propato (17’ st De Rosa). A disposizione Thorn, Salatino, Fall, Quaggelle. All. Rovellini.

Arbitro: Ossoli di Monza (Gatti di Seregno e Russo di Seregno).

Marcatori: 15’ pt Cannizzaro (V), 35’ pt Bello (S), 43’ pt Zani (V), 5’ st Brighenti (S) (rig.), 16’ st Balconi (V) (rig.), 20’ st Brighenti (S), 50’ st Maugeri (S).

Note – Spettatori 150 circa. Angoli 3-0 Fbc Saronno. Espulso De Rosa al 38’ st, per somma di ammonizioni. Ammoniti Cannizzaro, Clerici A., Gheller, De Rosa, De Marco, Maugeri. Ammonito l’allenatore ospite Rovellini. Recupero 2’-6’.

