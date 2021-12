ROVELLO PORRO – “Il 22 dicembre del 1999 13 “giovanotti” carichi e motivati si recavano dal notaio a Como per registrare lo Statuto del nascente gruppo di volontariato che fu “battezzato “Associazione verde età, Ave”. A ricordare l’anniversario i responsabili del sodalizio, che ha sede a Rovello Porro ed è sempre attivissimo.

Proseguono dall’Ave: “In questi 22 anni molte cose sono state fatte, nuovi soci sono arrivati, e alcuni purtroppo sono “andati avanti”. Molti progetti ancora da portare a compimento, anche se questo brutto momento per tutti ci ha limitato ma non fermato. Grazie per i molti che ci hanno, e continuano, a supportarci e a sopportarci, grazie a loro che ci danno quotidianamente, con il loro apprezzamento, stimoli e spinte per continuare”.

E il 2021 si annuncia ancora molto intenso per tutti i sostenitori dell’associazione.

(foto di gruppo per i volontari dell’Ave, l’Associazione verde età di Rovello Porro)

26122021