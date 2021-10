Lutto all’Ave per la scomparsa del volontario Omar

ROVELLO PORRO – Lutto all’Ave, la sempre attivissima Associazione verde età di Rovello Porro, per la scomparsa di Omar Labtol, che per tanti anni ha collaborato con il sodalizio. Si è spento martedì scorso a seguito di un improvviso malore, aveva solo 54 anni. Originario del Marocco, abitava nella vicina Rovellasca ed era da tempo un collaboratore di Ave, mettendo a disposizione una parte del proprio tempo libero per la collettività.

Tutto era iniziato con un progetto di inserimento lavorativo: aveva iniziato a collaborare con Ave e poi si era sempre reso disponibile, quando ce n’era stato bisogno. E’ stato male in casa, era accorsa una ambulanza della Croce azzurra ma non c’era stato niente da fare. Grande il cordoglio da parte del presidente di Ave, Rinaldo Guerini, e dei soci del gruppo rovellese. “Per noi un vero amico, siamo molto addolorati dalle sua scomparsa. E’ stata davvero una brutta notizia per tutti noi” dicono da Ave.

(foto: Omar Labtol)

