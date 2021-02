ROVELLO PORRO – E’ arrivato il momento della verità per i concorrenti del concorso “Carnevale ai tempi del Coronavirus”: i vincitori sono stati annunciati sulla pagina Facebook di Ave Rovello Porro.

“Carnevale ai tempi del Coronavirus” è il concorso per il più bel costume di Carnevale a tema ecologia e ambiente: tutti i bambini hanno confezionato i propri costumi con grande creatività e abilità.

Sebbene siano stati in molti ad impegnarsi per i propri costumi, solo un bimbo si è aggiudicato il premio: un buono di 100 euro per l’acquisto di materiale scolastico nella cartoleria di Rovello Porro, “Due cose al volo”.

La vincitrice è Marta che ha conquistato tutti con il suo costume da cestino della raccolta differenziata; al suo interno non vi è spazzatura, ma fiori. Una coroncina fiorita colorata, due rami fioriti – la natura si impossessa e vince persino la spazzatura, germogliando da lattine e bottiglie.

Al secondo posto si vede altrettanta creatività: un orso polare cerca salvezza su un ghiacciaio scomodo, intorno a lui solo spazzatura e il dubbio: “Chi è l’animale?”. Un arcobaleno, invece, sorride al terzo posto, sconfiggendo i nuvoloni carichi di pioggia sopra la propria testa.

A partecipare al concorso sono state anche famiglie intere che hanno replicato i bidoni della raccolta differenziata, bimbi vestiti da pannelli solari capaci di produrre energia con “sole e amore”, ma anche eleganti vestiti e arcobaleni che sorreggono il pianeta.

(in foto: le foto pubblicate da Ave Rovello Porro dei concorrenti)

