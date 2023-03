x x

SARONNO – “A breve inizierà il lavoro in commissione per la revisione del piano di governo del territorio (o PGT) che, per chi non mastica la materia, è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione comunale pianifica lo sviluppo urbanistico del territorio. Obiettivo Saronno ha deciso di nominarmi commissario di questa commissione e cercherò di rappresentare il volere di tutti i nostri elettori e di tutti i cittadini, per questo invito chiunque abbia delle situazioni da suggerire o da prestare attenzione di segnalarmele tramite mail a [email protected] o tramite le mie pagine social”.

Inizia così la nota del consigliere comunale Luca Davide che affronta il tema del suo impegno per la commissione Pgt con una scelta metodologica.

“Purtroppo questa maggioranza ha deciso che alla commissione partecipassero come commissari solo consiglieri comunali e che non potessero esserci dei consulenti, limitando così la partecipazione e la professionalità di questo ente. Ho deciso allora di farmi aiutare da una serie di cittadini che seguono attivamente la vita politica e sociale della città, alcuni dei quali iscritti a Obiettivo Saronno, costituendo un gruppo di lavoro che lavori sul tema del Pgt.

Saranno con me: Vito Annecca (It program manager), Sarah Carugati (architetto), Gabriele Cattaneo (direttore agenzia bancaria) e Roberto Strada (ex consigliere comunale dei Verdi).

Vorrei riassumere il nostro indirizzo in commissione con le parole di Vito Annecca: “La mia idea di città è quella in cui si dà spazio al cittadino e non al costruttore. In cui non si consuma più territorio di quello che serve, si riusa e riqualifica quello che c’è dando spazio alla partecipazione. In testa ho una città viva e partecipata non un ordinato dormitorio”

Presentata la squadra auguro un buon lavoro a noi e a tutti i commissari.

