SARONNO – Non era forse mai successo nella Terza categoria di calcio: partita a porte chiuse per il rischio di incidenti. L’incontro è Dal Pozzo-San Giuseppe Arese in programma questa domenica al centro sportivo “Villaggio del Sole” di Limbiate, casa del Dal Pozzo, la formazione nata nella frazione fra Saronno e Ceriano Laghetto e che attualmente è seconda in classifica. E’ il club gialloverde a dare notizia che domani si giocherà senza pubblico.

Ci è stato notificata dalla Questura di Monza l’ordinanza che prevede le porte chiuse per la partita di domenica 19 marzo contro il San Giuseppe Arese. Questi i fatti.

In otto anni di Fc Dal Pozzo due cose non sono mai mancate, specialmente in casa nostra:

– un tifo passionale.

– spalti aperti senza limitazioni economiche (offerte libera) o di tifo.

Questi i nostri fatti.

La scelta della Questura di Monza è quella in linea con il ministro Piantedosi, a sua volta in continuità coi suoi predecessori: una non-gestione dell’evento sportivo in chiave prettamente repressiva. Domenica scorsa, in uno scontro diretto al vertice, erano presenti due tifoserie, spalti gremiti, i ragazzi delle giovanili di Serenissima, amici, genitori, ultras, avventori occasionali. Questo è stato per noi un successo, malgrado la delusione prettamente sportiva derivata dal campo. Questa la nostra visione di calcio. Per domenica 19 marzo ci è stato imposto di tenere chiusa casa nostra, il nostro campo di casa, per l’incapacità di gestire un evento sportivo, nella fattispecie – per quanto ci piaccia cantarcela e suonarcela – una partita di Terza categoria.

Andremo ancora più convintamente e orgogliosamente avanti per la nostra strada. Domenica vogliamo undici, anzi venti, leoni. Forza Dal Pozzo!

La decisione della questura fa evidentemente seguito a quanto accaduto a margine della gara di andata fra le due squadre: nel posteggio del centro sportivo di Arese le forze dell’ordine aveva trovato un gruppo di supporter del San Giuseppe intenzionati a dare vita a incidenti, erano stati sequestrati tirapugni e aste rinforzate.

18032023