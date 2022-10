x x

CERIANO LAGHETTO – Intervento della polizia di Stato, ed in particolare della Digos di Milano, ieri ad Arese dove si stavano per affrontare la squadra locale del San Giuseppe con la capolista Frazione calcistica Dal Pozzo di Ceriano Laghetto. Fra i sostenitori della squadra di casa vi sarebbero simpatizzanti dell’estrema destra, Casapound e La Rete, mentre fra i supporter del Dal Pozzo ci sono anche esponenti del movimento anarchici locale: c’era il rischio che la situazione diventasse molto “calda” perchè sul posto, per la partita di Terza categoria, c’erano un centinaio di persone.

La Digos di Milano ed i carabinieri del Battaglione di Milano hanno evitato il “contatto”, prima dell’inizio del match previsto alle 14.30 e poi vinto dal Dal Pozzo. In base a quanto riferito dalle forze dell’ordine alcuni supporter locali si sono presentati sul posto a volto coperto e con aste di bandiere “rinforzate” ma sono stati bloccati nell’area parcheggio: alla fine non è entrato nessuno allo stadio. La Digos, nella zona del posteggio dove c’erano i tifosi di casa, ha rinvenuto e sequestrato aste di gomma, due tirapugni ed alcuni “mefisto”, berretti per nascondere il volto.

(foto Digos: il materiale sequestrato)

