Festa del papà, da Saronno la ninna nanna del Prenna

SARONNO – Per la ricorrenza della Festa del papà, una composizione firmata Prenna – al secolo Luca Brenna – l’autore saronnese di ninna nanne.

Ninna nanna dedicata ai papà

Che augura loro tanta felicità

E gioia e serenità sincere

Da con i loro figli condividere

Donandoli saggezza e fantasia

Per accompagnarli sulla loro via!

Luca Brenna è noto ormai da diversi anni in città per la sua produzione di ninna nanne. Iniziato con gli amici di sempre, ai tempi delle prime promozioni degli sms gratis sui telefonini, il rito delle ninna nanne del Prenna è ormai un modo “saronnese” per raccontare e condividere momenti della vita cittadina ma anche fatti nazionali.

(foto: Luca Brenna)

19032023