SARONNO – Si sono aperte in questi giorni le prenotazioni per i nuovi campi di Padel dello Sporting Club di via Lorca.

Sono ormai conclusi i lavori che hanno visto la struttura guidata da Antonio Altobelli realizzare due campi da paddle che si aggiungono alla dotazione dell’impianto che ha oltre ai campi da tennis immerso in un ricco giardino, un lounge bar con terrazza, solarium e spogliatoi. La vera ricchezza dello Sporting sono i tanti eventi a partire dai tornei Fit e Tpra. Non solo. Su tutto c’è una grande cura per gli iscritti dai piccoli che si avvinano per la prima volta al mondo del tennis e dello sport agli adulti che vogliono coltivare (ritrovare) una passione o tenersi in forma.

Non a caso lo Sporting Club ha dato a tutti, ancora prima del taglio del nastro ufficiale, la possibilità di prenotare il proprio posto per i nuovi campi di padel ottenendo anche uno sconto eclusivo.

Per informazioni e per cogliere l’occasioni è possibile chiamare lo 0296101736 oppure scrivere a [email protected]

19032023

