CISLAGO – Ronde notturni e servizi straordinari al di fuori del consueto orario di lavoro: è questo il nuovo progetto in cui è coinvolta la polizia locale di Cislago. L’iniziativa, possibile grazie alla disponibilità degli agenti del comando di Cislago, è stata proposta dal comandante Marco Cantoni ed è finanziata, come permesso dalla legge, dai soldi raccolti dalle sanzioni.

Con i nuovi turni, saranno effettuati servizi supplementari come: servizi di se educazione nelle scuole, maggiore controlli nei luoghi di aggregazione, controlli di sicurezza della città attraverso strumenti mobili di video sorveglianza, prolungamento del servizio pomeridiano, serale o notturno, prolungamento del servizio in concomitanza di festività, week-end festivi, presidi per garantire il decoro urbano e la quiete pubblica, ma anche controlli stradali e vigilanza a manifestazioni.

(foto archivio)

22032023