SARONNO – “E’ un porcile, pieno di vetri rotti ed a rischi incendi”: lo dicono, e lo mostrano alcuni cittadini, invitando a “visitare” l’area pic nic nei pressi del “pratone” e dell’ingresso saronnese del Parco del Lura, in zona via Trento. Era già capitato in passato, ed ora che è arrivata la bella stagione il problema del decoro e del degrado si è riproposto. L‘area pic nic si è subito riempita di rifiuti abbandonati a terra, ci sono anche cocci di bottiglia, frammenti di vetri sparpagliati in giro e pure i resti di falò, accesi nei pressi delle panchine e tavolate di legno che il parco mette a disposizione di chi voglia fermarsi per il pic nic. Purtroppo anche in questo caso, si assiste ad una situazione di inciviltà, e con il clima secco di questo periodo i falò possono facilmente scatenare degli incidenti, nelle ultime settimane ne sono avvenuti diversi nel vicino Parco Groane.

Da parte dei visitatori del parco, l’invito all’ente parco a svolgere più assidue pulizie e magari a collocare qualche porta-rifiuti; ed anche di più controlli per multare chi sporca o accende fuochi.

(foto: i particolari di alcune immagini comparse sul web che testimoniano la situazione)

23032023