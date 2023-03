x x

SARONNO – I manifesti sono comparsi nelle ultime ore in città per annunciare il doppio evento per celebrare “con una taz” (ossia un’occupazione temporanea) i 14 anni del centro sociale Telos a Saronno.

La prima occupazione di uno stabile da parte dei giovani del Territorio libero occupato saronnese risale infatti al marzo 2009 quando venne occupato lo stabile di via Galli. Negli ultimi 14 anni sono seguite diverse altre occupazioni abitative e ricreative compresa quella della storica sede tra via Varese e via Milano. Dopo lo sgombero dell’edificio che per anni ha ospitato le attività degli anarchici il centro sociale è diventato itinerante organizzando eventi in location a sorpresa in giro per la città dal sottopasso di piazza Mercanti all’ex Cantoni.

E’ la stessa modalità che utilizzeranno per questa due giorni di festa per celebrare la ricorrenza. Si parte domani, venerdì 24 marzo con un pomeriggio di graffiti seguito alle 18 dalla presentazione di “Respiro” e chiacchierata sul carcere. A chiudere la serata alle 20 una cena vegana e un concerto hard-core con 6 gruppi e musica fino alle 5 del mattino.

Si replica sabato 25 marzo con partenza, sempre in una location a sorpresa, alle 17 con workshop e chiacchiere contro il 434 bis. Segue cena Vegan e concerto hip hop alle 21.

La location? E’ ancora segreta sarà svelata solo poche ore prima dell’inizio degli eventi.

(foto archivio)

