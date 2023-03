x x

Si è alzato in volo anche l’elicottero del servizio sanitario per prestare assistenza all’automobilista rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi in un incidente sulle strade di Venegono Inferiore. L’allarme è scattato intorno alle 16 in via San Michele, nei pressi della rotonda.

Secondo quanto si apprende da Areu, un automobilista di 54 anni ha perso, per cause in corso di ricostruzione, il controllo del mezzo andando fuori strada e finendo nell’alveo in secca del torrente Fontanile.

L’allarme è scattato in codice rosso, quello di massima urgenza, e sul posto sono stati inviate ambulanza e automedica, che hanno richiesto anche l’intervento dell’elicottero per velocizzare le operazioni.

L’uomo, dopo la prima assistenza, è stato quindi trasportato in ospedale in codice giallo. Non sarebbe quindi, a una prima valutazione medica, in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno, mentre hanno collaborato con i sanitari anche i vigili del fuoco.

