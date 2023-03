x x

SARONNO – Negli ultimi giorni Saronno ha iniziato a colorarsi delle fioriture primaverili. E non ci ha pensato solo Madre Natura. I commercianti di un tratto di via San Cristoforo hanno deciso di colorare di rosa le loro attività e di fatto anche un angolo di Saronno. Mancano ancora gli ultimi ritocchi ma dal 25 marzo all’8 aprile un angolo di Saronno si tinge di rosa.

In questo periodo in Giappone si festeggia l’Hanami (花見? lett. “guardare i fiori”) è un termine giapponese che si riferisce alla tradizionale usanza di godere della bellezza della fioritura primaverile dei ciliegi giapponesi (in giapponese sakura). Con queste suggestioni negli occhi i commercianti saronnesi hanno deciso di colorare le proprie vetrine di rosa. “Potrete passeggiare in un tratto della via San Cristoforo immersi in questa rosea atmosfera e leggere gli Haiku, le tipiche poesie giapponesi, per poi sbucare in vicolo Pozzetto ed ammirare i prunus in fiore ai tavoli del bar OL3”.

Del resto a Saronno la passione per le nuvole rosa, ossia quelle create dagli alberi in fiore, non è certo novità. Basti pensare alle tantissime foto che immortalavano piazza San Francesco durante la fioritura delle alberature e le tante proteste e critiche per l’eliminazione dei pruni in piazzetta Portici a favore dei ligustri.

E chissà che vetrina dopo vetrina l’Hanami non trovi casa anche a Saronno regalando alla città degli amaretti un avvio di primavera sempre più rosa e colorato.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione