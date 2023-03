x x

SARONNO – Stop alla gara per l’ampliamento e la manutenzione del liceo Gb Grassi di via Croce che la Provincia di Varese proprietaria dello stabile intende realizzata con fondi Pnrr. Lo stop arriva per permettere “la valutazione di soluzioni progettuali alternative” per salvaguardare le essenze arboree da partire da Pedro il cedro.

E’ la buona notizia che docenti e studenti speravano di ricevere nell’ambito loro mobilitazione per salvare Pedro il maxi cedro che si trova nel cortile della scuola dove nei prossimi mesi, secondo il piano della provincia proprietaria dello stabile dovrebbe essere realizzata nuova struttura ad un solo piano edificata in continuità alla struttura di collegamento tra la palestra e il plesso esistente. Il nuovo edificio ospiterà 7 aule oltre ai servizi igienici.

La determinazione dello scorso 24 febbraio dell’area tecnica della Provincia di Varese parla chiaro citando proprio le petizioni dei docenti e degli studenti dell’istituto saronnese e la nota del circolo di Legambiente che chiedevano la salvaguardia delle essenze presenti nell’area interessata dagli interventi in particolare “Cedrus Atlantica e all’Abies Alba”. Citata anche di una pec del Comune di Saronno.

Così si spiega “a titolo cautelativo” viene prevista la sospensione della proceduta della gara pubblicata sulla piattaforma Sintel per l’ampliamento e la manutenzione straordinaria del liceo Grassi “per il tempo strettamente necessario alla valutazione di soluzioni progettuali alternative che permettano la salvaguardia di Pedro. Insomma uno stop alle procedure per permettere un cambio di progetti che salvi la storica essenza più alta del plesso scolastico per cui è anche stata fatta una raccolta firme online.

L’atto incarica anche il settore di edilizia patrimoniale e scolastica di provvedere tempestivamente alla valutazione di soluzioni progettuali alternative “nell’ottica di preservare comunque la riuscita dell’opera e il rispetto dei tempi e delle finalità legate al Pnrr”.

L’AVVIO DELLA VICENDA

LA TROUPE DI RAI TRE DA PEDRO

LA LETTERA DI LEGAMBIENTE

