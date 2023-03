x x

SARONNO – Un brutto Saronno quello visto a Meda durante la 10 giornata del girone di ritorno. Nel primo tempo è stato il Meda a costruire le azioni più pericolose in particolare con Mazzini e Schinetti. Al 40′ del primo tempo è proprio Schinetti a trovare il gol dopo un grave errore difensivo di Torriani a cui riesce a strappare il pallone e infilarlo in rete tra lo stupore generale.

In ripresa Brighenti sbaglia un gol clamoroso davanti alla porta, subito all’inizio del secondo tempo. Il secondo tempo non ha visto grandi azioni, le due squadre sono state in equilibrio non riuscendo a creare grande azioni. Un guizzo negli ultimi minuti di Di Noto trova Chierico pronto. La partita si conclude così con l’1-0 di Meda, la loro terza vittoria di fila.

Il tabellino

Meda-Fbc Saronno 1-0

MEDA (4-4-2): Chierico; Martino, Michi, Di Maio, Bianchi; Molteni N., Romeo (35’ st Palumbo), Orellana (35’ st Schiavo), Molteni G. (35’ st Cavalcante); Mazzini, Schinetti (20’ st Filomeno). A disposizione Sala, Ronzoni, Guarnaccia, Barbera, Ponti. All. Cairoli.

FBC SARONNO (4-4-2): Rivaldo; Rudi, Torriani (25’ st Vanzulli), Bello, Bredice; Della Torre, Gheller (25’ st Maugeri), Di Noto, Pelucchi (17’ st Confalonieri); Drago, Brighenti. A disposizione Bardaro, Zanotti, Scampini, Passalacqua, De Marco, Sasso. All. Tricarico.

Arbitro: Saraci di Lecco (Caccia di Bergamo e Ravelli di Bergamo).

Marcatore: 40’ pt Schinetti (M).

Le interviste

Risultati e classifica

Risultati: Amici dello Sport-Solese 2-0, Aurora Cmc Uboldese-Accademia Inveruno 1-1, Base 96-Morazzone 1-1, Besnatese-Esperia Lomazzo 0-1, Lentatese-Ispra 3-0, Mariano-Baranzatese 3-2, Meda-Fbc Saronno 1-0, Universal Solaro-Valle Olona 1-1.

Classifica: Fbc Saronno 58, Base 96 50, Meda 48, Baranzatese e Valle Olona 41, Esperia Lomazzo 40, Universal Solaro e Lentatese 35, Mariano e Amici dello Sport 31, Ispra e Accademia Inveruno e Besnatese 29, Auora Cmc Uboldese 25, Morazzone 22, Solese 18.

26032023