SARONNO – Un match combattuto fino all’ultimo, ma che, questa volta, ha avuto esito negativo per la Pallavolo Saronno che ieri, sabato 25 marzo, non è stata in grado di avere la meglio sulla Pallavolo Vittorio Veneto, riuscita a chiudere l’incontro con il risultato di 2-3 (25-19, 14-25, 21-25, 25-23, 9-15).

La partita è stata aperta ottimamente dai saronnesi che però, dopo un primo set vittorioso, hanno perso la giusta tranquillità e lucidità, finendo per portare avanti un gioco distratto e nervoso che li ha condotti alla perdita del secondo e terzo set. Nonostante l’andamento negativo del match, gli Amaretti non si sono persi d’animo, riuscendo a riconquistare le redini del gioco nel quarto set. Arrivati al giro di boa del quinto ed ultimo set, la squadra saronnese, pur giocando inizialmente bene, non è stata capace di imporsi definitivamente sugli avversari, perdendo l’incontro.

“Partita combattuta. Abbiamo fatto una buona prestazione di squadra, sopperendo a qualche calo individuale. Sicuramente soddisfatti di aver riscattato la prestazione dell’andata, peccato per il quinto set” queste le parole di coach Chiofalo, fiero dei suoi ragazzi nonostante il risulto finale del match

Qui i tabellini: Peslac 3, Cafulli 11, Olivati 4, Buratti 2, Fumero 13, Turolla 16, Falanga 5, Marnoni, Scurzoni 2, Gallo, Guaragna. Liberi: Guglielmo, Fontana (K).

Anche con questa sconfitta alle spalle, la Pallavolo Saronno mantiene saldo il suo quarto posto in classifica, al vertice della quale troviamo ancora la Scanzorosciate.

(foto della squadra)

